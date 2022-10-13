​Demirtaş’a göz kırptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD turunda Türkiye’yi şikayete soyundu. Boston’da Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Birimi Kurucu Başkanı Gökhan Hotamışlıgil’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada öğrencilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda siyasi tutukluları serbest bırakacaklarını söyledi. Bir öğrencinin “Siyasi tutukluları serbest bırakacak mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Tabii, siyaseten, bir siyasetçinin hapse atılması, yani farklı düşünceye sahip olan insanların hapse atılmaları doğru değil. İnsanlar farklı düşünebilirler. Siyaseten farklı düşünen insanları hapse atmak doğru değil” karşılığını verdi.

Daha sonra Washington’a geçen Kılıçdaroğlu, John Hopkins Üniversitesi’ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü’nde konuştu. Gazetecilerin düşüncelerinden dolayı hapse atıldığını savunan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

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YARGIYI HEDEFE KOYDU

- Ülkemizde düşüncelerinden ötürü hapse atılan sadece gazeteciler değil. Kim olursa olsun, hiç kimse düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı ve hapse atılmamalı.

- Yargıda ciddi sorunlarımız var. Yargı kararlarının uygulanmadığı bir ülke gerçeği ile karşı karşıyız. Eğer bir yargıç gerçek anlamda yasaları uyguluyor ve ona iktidarı rahatsız edecek olan bir dava düşmüşse, siyasal iktidar o yargıcın yerini değiştirebilmektedir.

- Sadece hukuk ve adalet sisteminde, insan hakları bağlamında sorunlar yaşamıyoruz. Ekonomide de ciddi sorunlarımız var. Türkiye derin bir yoksullaşma süreci yaşıyor.

- Demokrasinin gelişmemesinin nedeni biraz da vergilerin nerelere harcanmış olduğunun sorgulanmaması. Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede, demokrasi gelişemiyor maalesef.

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İstanbul Sözleşmesi’ne dönecekmiş

- Taahhüdümüz var. İktidar olduğumuzda 1 hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız.

- Üniversiteler çok önemli. Ama üniversitelere yapılan atamalar son derece önemli. Boğaziçi Üniversitesi uzun süredir ciddi bir sorunla boğuşmakta. Üniversitede farklı düşündü diye bir hocanın görevine son verirseniz, o üniversitede ciddi sorun var demektir.

- Gençler özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyor.

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