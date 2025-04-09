DEM’liler temaslarını anlatacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyetini kabulüne ilişkin ayrıntılar netleşiyor. TBMM’de bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı sonrası ya da yarın olması beklenen görüşmeye; DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le Van Milletvekili Pervin Buldan’ın katılacağı öğrenildi.