DEM’liler temaslarını anlatacak

Görüşmede; İmralı heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan’ın çağrısının yanısıra 3 aydır yürüttükleri çalışmaları ve temasları da Erdoğan’a aktaracağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyetini kabulüne ilişkin ayrıntılar netleşiyor. TBMM’de bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı sonrası ya da yarın olması beklenen görüşmeye; DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le Van Milletvekili Pervin Buldan’ın katılacağı öğrenildi.
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