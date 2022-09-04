Gündem Denizlide bıçaklı kavga 1 ölü
DENİZLİ

Denizli’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olayın ardından 1 kişi yakalanırken, kaç şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde karşılaşan iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçakları çekilmesi ardından Yasin Ayhan (45) ve Emre K. (40) yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sev edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Denizli’de bıçaklı kavga: 1 ölü
Denizli'de kavga

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olayın ardından 1 kişi yakalanırken, kaç şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde karşılaşan iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçakları çekilmesi ardından Yasin Ayhan (45) ve Emre K. (40) yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sev edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede çalışma yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Emre K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri olaya karışan M. Ç.’yi gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını genişletti.

Maltepe'de minibüs şoförlerinin yol verme kavgası kamerada
OYNAT 00:37
Maltepe'de minibüs şoförlerinin yol verme kavgası kamerada
Maltepe'de iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüsten inen bir şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta dehşet anları: Kavga ettiği adama kılıçla saldırdı
OYNAT 00:46
Zonguldak'ta dehşet anları: Kavga ettiği adama kılıçla saldırdı
Zonguldak'ta iki taraf arasında çürük portakaldan çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı. Olayın görgü tanıkları ise çığlık atarak büyük bir şok yaşadı.
MSBden nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım

​Binlerce komando aynı anda tırmandı.
Sahilde sıra dışı görüntü

Sahilde sıra dışı görüntü

Vatandaşlar ihbar etmişti: Sırrı çözüldü.
Cumhuriyetin 100. yılında uzaya fırlatılacak

​Hazırlıklar tamamlandı

Cerrahi tekkesinin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirdi.

​19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı.

Ne olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

​Şalgam şişesi delil oldu

​Boşnak liderden Erdoğan'a övgü

​Sanayinin ekonomideki payı artıyor.

​Herkes kaçıp sığınacak yer aradı.

​'Bu kış Rusya Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor'

Vücudun tüm sistemini alt üst ediyor

​Bank Asya'ya para telefonda ByLock.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.