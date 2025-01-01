Denizli'de eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı: Bir kişi yaralandı

Uşak'tan kalkış yapan içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı, Denizli'de Çardak Havalimanı'na iniş yaptı. Bir süre sonra tekrar havalanan uçak Çal ilçesi semalarına geldiğinde motor arızası yaşandı. Bunun üzerine pilot, İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine zorunlu iniş yaptı.