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DENİZLİ

Denizli’de tarıma organik destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası ‘kanadı noktalı sirke sineği’ ile mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıtacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Çevrede kimyasal ve biyolojik anlamda olumsuzluğa sebep olmayan organik bir mücadele için gereken neyse onu yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elma sirkesi
Elma sirkesi

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi için de çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarım ile uğraşan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadelesine destek vermeye devam edecek. Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde özellikle meyve üretimi yapan çiftçilerin mücadele ettiği kanadı noktalı sirke sineğine karşı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 30 bin litre elma sirkesi alınarak üreticilere dağıtılacak.

Osman Zolan

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de tarım ile uğraşan kesimin daha rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek her türlü desteğin verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi. Tarım sektörünü olumsuz olarak etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadele sürdürdüklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Geçmişte de bitkisel zararlılara karşı mücadele başlatmıştık ve bu mücadelemize devam ediyoruz. Çevrede kimyasal ve biyolojik anlamda olumsuzluğa sebep olmayan organik bir mücadele için gereken neyse onu yapıyoruz. Biz 3 yıldır ciddi bir şekilde çiftçimize elma sirkesi dağıtarak bu mücadeleye destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Zararlılarla organik mücadelenin sağlık açısından da büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Osman Zolan, “İnsanımızın daha fazla sağlıklı ürün üreterek, sağlıklı bir şekilde tüketimini sağlamak istiyoruz” dedi.

20 BİN 839 DEKARDA KULLANILACAK

  • Çiftçilere elma sirkesi dağıtımı, Denizli’de ilk alınan kayısı, nektarin, şeftali ve kirazın yetiştiği Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde zararlıyı bloke etmek amacıyla yapılacak. Elma sirkesi toplamda 20 bin 839 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 58 üreticiye dağıtılacak.

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