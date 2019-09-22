Denizli'de ulaşım ağı genişledi

Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada başlattığı dönüşüm birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehir içi toplu ulaşımda daha çok vatandaşa daha iyi hizmet anlayışı ile başlatılan çalışmalar kapsamında, artan yerleşim bölgesi, nüfus yoğunlukları ve ihtiyaçlar tek tek analiz edilerek güzergahların en verimli şekilde kullanılması hedeflendi. Büyükşehir'in toplu ulaşımda başlattığı dönüşüm birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gerzele, Hallaçlar, Zeytinköy ve Kervansaray mahalle muhtarları yapılan düzenlemelerden mahalle sakinleri olarak memnun olduklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Önceliğimiz toplu ulaşımda belediye otobüs kullanımını daha cazip hale getirerek daha fazla insanımıza hızlı, ekonomik ve konforlu bir seyahat sunmak” dedi.