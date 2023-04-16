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Gündem

Deprem bölgesi bir an bile yalnız kalmıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir yandan Balıkesir’in 20 ilçesinde projelerini sürdürürken bir yandan da depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen yaraları sarmaya devam ediyor.

04:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de elinden gelen tüm imkanlarla afet bölgesindeki vatandaşlara merhem olmaya çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 66 gündür vardiyalı olarak deprem bölgesinde görev yapan Büyükşehir ekipleriyle beraber Malatya’da sahur sofrasında bir araya geldi. Depreminin ilk gününden bu yana gerek bölgede gerçekleştirdiği arama-kurtarma, enkaz kaldırma, altyapı ve insani yardımlarla, gerekse Balıkesir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılanması noktasında elini taşın altına koyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen belediye başkanıyla, personeliyle bölgede görev yapmaya devam ediyor.

AFET BÖLGESİ BALIKESİR’İN BİR PARÇASI GİBİ

Bir yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 ilçede sürdürdüğü projelerini yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, bir yandan da Malatya’daki Büyükşehir çalışmalarını yerinde kontrol ediyor. Deprem bölgesinde ikamet sayılarının artması, ticaretin yeniden canlanmasına ve sürdürülebilir hale gelmesi için büyük bir çaba harcan Başkan Yılmaz, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BALGÜÇ Vakfı iş birliğinde “Balıkesir Çarşı” ile Adıyaman için de kalıcı bir gönül köprüsü de kuruyor.



#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
#Yücel Yılmaz
#Depremzede
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