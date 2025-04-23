Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Deprem Fatih'teki tarihi surlardan dev parçayı kopardı

Deprem Fatih'teki tarihi surlardan dev parçayı kopardı

19:2223/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Fatih'teki tarihi surların bir kısmı zarar gördü.
Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Fatih'teki tarihi surların bir kısmı zarar gördü.

Silivri merkezli depremlerden Fatih'teki tarihi surlar da etkilendi. Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarından dev bir parça koparak yola düştü. Olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da meydana gelen depremde Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasar oluştu. Sur duvarından dev parça yere düşerken, olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarında hasar oluştu. Tarihi sur duvarından kopan dev parça, çevresindeki tel örgüye çarptı. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



#Deprem
#İstanbul
#Fatih
#Tarihi Sur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı: Evlere girelim mi?