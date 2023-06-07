Deprem felaketini yaşayan Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

"Türkiye'de kuru meyve grubunda halen kuru kayısı ihracatı gündemindeki en önemli yerini koruyor. Deprem bölgesindeki iyileştirmeler arttıkça, bölgedeki özellikle yapısal sosyal hayattaki iyileştirmeler de gerçekleşince kayısı ihracatında problem ve sıkıntılarımız da ortadan kalkmış oluyor. Geçen yıl mayıs ayında 3 bin 561 ton kuru kayısı ihraç ederek 19 milyon 963 bin dolar gelir elde etmişiz. Bu yıl hem miktarda hem gelirde artış sağlamışız. Bunlar çok sevindirici rakamlar. Bir taraftan mevcut stoklardaki ürünün ihracatı devam ederken bir taraftan da şimdi yeni sezona hazırlık yapıyoruz. 5 aylık ihracat rakamlarımız ve gelirlerimiz gerçekten son sevindirici. İnşallah bu ilk beş aylık rakamlarımızı sezonun sonunda artırmayı istiyoruz."