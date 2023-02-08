Deprem sonrası iki yeni hizmet: e- Devlet sisteminde yardım ekranı açıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Devletin tüm birimlerinin yanında sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar el birliği ile depremzedelere yarıdım ediliyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde deprem bölgelerine yardım için seferber olunmakta. Peki deprem bölgesine yardım nasıl sağlanır, neler yapılabilir ve nereye başvurulur? İstanbul’da yardım toplama noktaları nerede?