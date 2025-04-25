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Depremde herkes kaçtı: O ailesine koştu

Depremde herkes kaçtı: O ailesine koştu

12:1525/04/2025, Cuma
DHA
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Sultangazi'de deprem anında herkes can havliyle dışarı kaçarken, döner ustası Mustafa Özataş, ailesini kurtarmak için restoranın üst katına koştu. Özataş'ın deprem sırasında ailesini dışarı çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir dönercide çalışan Mustafa Özataş, İstanbul'da ve çevre illlerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmak yerine ailesine koştu. Sarsıntı anında iş yerinde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle dışarı çıkarken, Özataş üst katta bulunan ailesini düşünerek üst kata koştu.

Depremi hissettiği anda hiç tereddüt etmeden merdivenlere yönelen Mustafa Özataş, eşi, çocukları ve yakınlarını güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Özataş'ın soğukkanlı davranışı ve ailesini iş yerinden dışarı çıkardığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.




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