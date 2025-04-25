Depremde herkes kaçtı: O ailesine koştu

Sultangazi'de bir dönercide çalışan Mustafa Özataş, İstanbul'da ve çevre illlerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmak yerine ailesine koştu. Sarsıntı anında iş yerinde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle dışarı çıkarken, Özataş üst katta bulunan ailesini düşünerek üst kata koştu.