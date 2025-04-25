Deprem anında ne yapmalı?

İHH Afet yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, deprem anında sakin kalıp yaşam üçgeni oluşturmanın hayatta kalmanın önemli kuralı olduğunu söyledi. Kars, “Deprem öncesi hazırlıklar kadar, deprem anında ve sonrasında atılan adımlar da hayati önem taşıyor. Bunların başında 'sakin kalmak' geliyor. Panik yapmak, bizi o kriz anında yanlış kararlar almaya zorlayabilir. Sarsıntı sırasında en önemli kurallardan biri yaşam üçgeni oluşturmak. Koltuk, masa, çamaşır makinesi gibi dayanıklı bir eşyanın yanına çöküp tutunmak veya cenin pozisyonunda uzanarak korunaklı bir alan oluşturmak gerekiyor. Bu boşluk binanın çökmesi halinde bizi hayatta tutabiliyor” diye konuştu. Cam ve pencere kenarlarından uzak durmak gerektiğine vurgu yapan Karslı, “Deprem anında balkon veya merdivenlere koşmamak da yine önemli afet kurallarından biri. Bu yapılar ilk çöken yerler arasında. Asansör kullanmaktan da kaçınmak gerekiyor. Araç kullanıyorsak açık bir alanda durup beklemeliyiz” şeklinde konuştu. Bazı vatandaşların panikle pencereden atladığına dikkat çeken Karslı, “Yüksekten düşmek, depremden daha büyük yaralanmalara neden olabilir” uyarısını yaptı.
Deprem çantasında ne olmalı?
Ömer Kars, “Her evde ulaşılabilir bir yerde, tercihen çıkış kapımıza yakın, temel ihtiyaçları içeren bir acil durum ve afet çantası bulunmalı. Bu çantada su, konserve ve dayanıklı gıdalar, ilk yardım malzemeleri, el feneri, yedek piller, güncel gelişmelerden haberdar olmak için radyo, enkaz altında yer tespiti için düdük, yedek kıyafet ve battaniye, ıslak mendil, sabun ve hijyenik ped, kimlik, önemli evraklar, acil iletişim bilgilerinin bulunabileceği notlar, çocuk ve bebekler için mama, bez, oyuncak gibi özel ihtiyaç malzemeleri ile ilaçlar ve özel gereksinimli bireylere lazım olabilecek temel ihtiyaç malzemeleri de yine bu çantada yer almalı” ifadelerini kullandı.