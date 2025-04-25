Deprem anında ne yapmalı?

İHH Afet yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, deprem anında sakin kalıp yaşam üçgeni oluşturmanın hayatta kalmanın önemli kuralı olduğunu söyledi. Kars, “Deprem öncesi hazırlıklar kadar, deprem anında ve sonrasında atılan adımlar da hayati önem taşıyor. Bunların başında 'sakin kalmak' geliyor. Panik yapmak, bizi o kriz anında yanlış kararlar almaya zorlayabilir. Sarsıntı sırasında en önemli kurallardan biri yaşam üçgeni oluşturmak. Koltuk, masa, çamaşır makinesi gibi dayanıklı bir eşyanın yanına çöküp tutunmak veya cenin pozisyonunda uzanarak korunaklı bir alan oluşturmak gerekiyor. Bu boşluk binanın çökmesi halinde bizi hayatta tutabiliyor” diye konuştu. Cam ve pencere kenarlarından uzak durmak gerektiğine vurgu yapan Karslı, “Deprem anında balkon veya merdivenlere koşmamak da yine önemli afet kurallarından biri. Bu yapılar ilk çöken yerler arasında. Asansör kullanmaktan da kaçınmak gerekiyor. Araç kullanıyorsak açık bir alanda durup beklemeliyiz” şeklinde konuştu. Bazı vatandaşların panikle pencereden atladığına dikkat çeken Karslı, “Yüksekten düşmek, depremden daha büyük yaralanmalara neden olabilir” uyarısını yaptı.