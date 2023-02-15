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Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı sular taştı: Dehşet anları kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep’te sarsıntının şiddeti, belediyenin yüzme havuzunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Depremde, beşik gibi sallanan havuzdaki suyun dışarı taştığı görüldü. 

16:37 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Havuz beşik gibi sallandı

Havuz beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep dahil 10 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu'nda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli sarsıntı ile havuzun beşik gibi sallandığı ardından suyun dışarı taştığı anlar yer aldı. 


#Kahramanmaraş
#deprem
#deprem anı
#kamera
18 dakika önce
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Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı sular taştı: Dehşet anları kamerada
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