Depremin vurduğu Adıyaman Gölbaşı'nda 261 kişi sağ kurtarıldı

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. Depremler, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İki büyük depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

İlçede yaklaşık 350 kamu görevlisi ve 150 Mehmetçiğin görev aldığını belirten Hatipoğlu, "Tokat İl Özel İdaresi ve Tokat halkının o hayırseverliğiyle Gölbaşı'na ulaştık. Yedinin üzerinde arama kurtarma ekibimiz, gıda dağıtımı da dahil olmak üzere her alanda devletimizin tüm şefkatli elini vatandaşlarımıza uzattık. Deprem yaralarını ilk andan itibaren sarmayla ilgili olarak büyük bir seferberlik başlatmış olduk. Ülkemizin her tarafından adeta bir yağmur gibi yardım gelmekte. Aziz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.