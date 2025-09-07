Ders zili için geri sayım başladı: Ekipler okul önlerinde denetimlerini sıklaştırılacak

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri için asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin yayımladığımız genelge ile; okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetleri artırılacak, okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerimiz, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracak, okul servis aracı şoförlerine, rehber personellere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik trafik konulu eğitimlere devam edilecek. Valilerimizin ve kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili paydaşların katılımıyla; okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik güvenlik toplantıları düzenlenecek" dedi.