Devlet Bahçeli: HDP'nin kapatılması namus borcudur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Marmara'daki müsilaj sorunu

Bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bize düşen çevre duyarlılığını tesis etmektir. Marmara Denizi'ne akan derelerin ıslahını yapmalıyız. Kıyı planlaması ve yönetim sistemi uygulanmalı. Siyasi partilere düşen bu meseleyi siyasi rant için kullanmamaktır. Sabır ve sağduyu lazım. Marmara'yı temizleme seferberliğini destekliyoruz. Alınacak tedbir ve uygulamaların her zaman yanında olacağız.

İlkeli muhalefet çağrısı

Zillet ittifakının asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden siyasi partilerin başkanlarının iddiaları yüz kızartıcıdır. Herkesi ilkeli muhalefet anlayışına davet ediyoruz. İktidar ve muhalefet arasındaki münasebet şuursuz bir çekişme, dalaşma halinde soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi yoktur. Siyaset bir savaş hali değildir.

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OYNAT 01:19 Devlet Bahçeli: Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Maalesef bugün en büyük sorun siyasetin kendi içerisindeki açmazlar, sancılı travmalardır. Nitekim zillet ittifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırmıştır. Köksüz ve kişiliksiz bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır' dedi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması

Yeminli Türk düşmanlarına sözcülük yapan muhalefet anlayışı karşımızdadır. Muhalefet vatanı bile düşürmeye hazırdır. CHP ile İP'in gizli ortağı HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi seçenek olduğunu açıkladı. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiştir. HDP'nin CHP ve İP'i karara zorlaması iyice yoğunlaştı. Şu an kamuoyunu hazırlama peşindeler.

HDP'ye kapatma davası

Bu bölücü partinin tüm organları suç işledi ve suç işlemi teşvik-tahrik etti. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez iade seçeneği kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörizmin siyaset ayağıdır. Kapatılması AYM'nin namus borcudur. Yüreği Türk milleti ile bir olmayan parti görünümlü bu bölücü örgütün TBMM'de bulunması hak mıdır?

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Ahmet Şık'ın kalkışma çağrısı

Türkiye devleti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır. Dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz?

Mahmur'a MİT operasyonu

PKK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü. ABD büyükelçisini rahatsız etmiş, doğru yoldayız. CENTCOM'un sıhhiye desteği korkunç bir çarpıklıktır. Cumhurbaşkanı, yanlıştan dönülmesi için Biden ile görüşmesinde gerekli mesajı verecektir. Türkiye, 2023'e terör belasını yenmiş olarak ulaşacak.

Karadeniz'de doğal gaz keşfi

Ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Milletimize hayırlı olsun.