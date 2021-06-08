Gündem Devlet Bahçeli HDPnin kapatılması namus borcudur
POLİTİKA

Devlet Bahçeli: HDP'nin kapatılması namus borcudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılmasının namus borcu olduğunu söyledi. Yargıtay'ın HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmasını değerlendiren Bahçeli, "Bu bölücü partinin tüm organları suç işledi. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez iade seçeneği kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörizmin siyaset ayağıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: HDPnin kapatılması namus borcudur
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Marmara'daki müsilaj sorunu

Bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bize düşen çevre duyarlılığını tesis etmektir. Marmara Denizi'ne akan derelerin ıslahını yapmalıyız. Kıyı planlaması ve yönetim sistemi uygulanmalı. Siyasi partilere düşen bu meseleyi siyasi rant için kullanmamaktır. Sabır ve sağduyu lazım. Marmara'yı temizleme seferberliğini destekliyoruz. Alınacak tedbir ve uygulamaların her zaman yanında olacağız.

İlkeli muhalefet çağrısı

Zillet ittifakının asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden siyasi partilerin başkanlarının iddiaları yüz kızartıcıdır. Herkesi ilkeli muhalefet anlayışına davet ediyoruz. İktidar ve muhalefet arasındaki münasebet şuursuz bir çekişme, dalaşma halinde soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi yoktur. Siyaset bir savaş hali değildir.

Devlet Bahçeli: Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır
OYNAT 01:19
Devlet Bahçeli: Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Maalesef bugün en büyük sorun siyasetin kendi içerisindeki açmazlar, sancılı travmalardır. Nitekim zillet ittifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırmıştır. Köksüz ve kişiliksiz bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır' dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması

Yeminli Türk düşmanlarına sözcülük yapan muhalefet anlayışı karşımızdadır. Muhalefet vatanı bile düşürmeye hazırdır. CHP ile İP'in gizli ortağı HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi seçenek olduğunu açıkladı. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiştir. HDP'nin CHP ve İP'i karara zorlaması iyice yoğunlaştı. Şu an kamuoyunu hazırlama peşindeler.

HDP'ye kapatma davası

Bu bölücü partinin tüm organları suç işledi ve suç işlemi teşvik-tahrik etti. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez iade seçeneği kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörizmin siyaset ayağıdır. Kapatılması AYM'nin namus borcudur. Yüreği Türk milleti ile bir olmayan parti görünümlü bu bölücü örgütün TBMM'de bulunması hak mıdır?

Devlet Bahçeli'den HDP açıklaması: Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır
OYNAT 01:41
Devlet Bahçeli'den HDP açıklaması: Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak 'HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık'ın kalkışma çağrısı

Türkiye devleti katil olsaydı bulunduğun yer mezarlık olurdu. Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır. Dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz?

Mahmur'a MİT operasyonu

PKK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü. ABD büyükelçisini rahatsız etmiş, doğru yoldayız. CENTCOM'un sıhhiye desteği korkunç bir çarpıklıktır. Cumhurbaşkanı, yanlıştan dönülmesi için Biden ile görüşmesinde gerekli mesajı verecektir. Türkiye, 2023'e terör belasını yenmiş olarak ulaşacak.

Karadeniz'de doğal gaz keşfi

Ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Milletimize hayırlı olsun.

Bahçeli'den Ahmet Şık'a 'katil devlet' cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu
GÜNDEM
Bahçeli'den Ahmet Şık'a 'katil devlet' cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu
Abone Ol Google News
Bakan açıkladı

Bakan açıkladı

Ödemeler bugün yapılıyor.
Oğullarına kızdı garaja hapsetti

Oğullarına kızdı garaja hapsetti

​42 yıldır bir kere bile dışarı çıkmadı, satılmak isteniyor.
Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

​MHP grup toplantısında hitap ediyor.
Biontech için aile hekimleri de devrede

Biontech için aile hekimleri de devrede

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

​Bakan Kurum: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım.

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.