Devlet Bahçeli: Muhalefet yoksulluktan medet umuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin, merakım o” sözlerine, “Sayın Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir, ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Biz yüzmeyi değil tummayı biliriz, tumduğumuz yerde de senin gibilerini nasıl boğulduklarını görürüz” cevabını verdi. Bahçeli, 229 belediye başkanı ile dün Antalya’da ‘Belediye Başkanları Toplantısı’nda bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bahçeli özetle şunları söyledi:

HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

“Türkiye’nin ve partimizin önünde iki yılı kapsayan iki siyasi ve demokratik sınavın olduğunu ve buna yönelik hazırlık içinde bulunmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleridir. Diğeri de 2024 yılının Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimidir. MHP, 2023 yılının Haziran ayında TBMM’nde milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın Anayasa’yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Parti olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne muazzam ve muhtevalı bir hazırlık içindeyiz.”

Yoksulluktan medet umuyorlar

Bahçeli, muhalefetin yoksulluktan medet umduğunu, enflasyonun yükselmesinden mutlu oldğunu belirterek, “Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergileyemezler. Bugün açsak yarın doyarız. Hayatın şaşmaz gerçeği budur. Bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Haysiyetli yaşamın doğası budur. Şeker yoksa pancar ekim alanını genişletiriz, yağ yoksa ayçiçeği ekim alanını artırırız, un yetersizse buğday üretimini yükseltiriz, yine de hiç kimseye mihnet etmeyiz” dedi.

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