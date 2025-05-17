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Devlet desteğiyle gelen başarı: 5 büyükbaş hayvanı 7 yılda 86'ya çıkardı

Devlet desteğiyle gelen başarı: 5 büyükbaş hayvanı 7 yılda 86'ya çıkardı

16:5217/05/2025, Cumartesi
IHA
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Tekirdağ
Tekirdağ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan genç çiftçi, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta örnek bir başarıya imza attı.

Genç girişimci Sertaç Dede, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusu uygun bulunan Dede'ye, proje kapsamında 5 büyükbaş hayvan hibe edildi.

5 dekar alanda kurduğu çiftliğinde hayvancılığa başlayan Dede, 7 yıl içinde hayvan sayısını 86'ya çıkardı. Hibe desteğiyle başladığı yolculukta bugün ayda 45 ton süt üreten Dede, bölgedeki üreticilere de örnek oluyor.

Hayvan üreticisi Sertaç Dede, devletin hibe desteğiyle kendisine verilen 5 büyükbaş hayvanla küçük bir çiftlik kurdum. Zamanla hayvan sayısını artırarak bugün ise bu sayının 86 büyükbaş hayvana ulaştığını belirtti.

Hayvancılığı severek yaptığını vurgulayan Dede,
"Her sabah gün doğmadan ahıra giriyorum. Hayvanların yemlerini veriyor, sularını kontrol ediyor, sağlık durumlarını tek tek gözden geçiriyorum. Ardından süt sağımını yapıp teslim ediyoruz. Hayvancılık sabır, emek ve en önemlisi sevgi isteyen bir iş. Sevmeden bu işi yürütmek mümkün değil. Ben bu işi severek yapıyorum, bu yüzden her günüm keyifle geçiyor. Devletimizin sunduğu destekler çok kıymetli. Genç girişimcilerin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üreterek hem kendimize hem ülkemize katkı sunabiliriz"
diye konuştu.


#Tekirdağ
#devlet desteği
#hayvancılık
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