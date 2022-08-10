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ANKARA

Devletin desteğini yanımızda hissettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Muharrem’in 10’uncu günü Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret ederek Alevi dedeleri ve Bektaşi babaları ile muharrem iftarını yaptı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Devletin desteğini yanımızda hissettik
Cemevi

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre buluşmada son günlerde Alevilere yönelik provokasyonlar gündeme geldi. Bazı katılımcılar Alevi vatandaşlara yönelik geçmişte yaşanan büyük çaplı saldırıların öncesinde benzeri olayların yaşandığını hatırlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki olayların benzerlerinin yaşanmaması için çaba sarf ettiklerini ve bir daha böyle acıların yaşanmaması için çalıştıklarını söylediği öğrenildi. İftarda cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması ve eşit yurttaşlık hakkı gibi taleplerini de ilettikleri belirtildi.

ANLAMLI BİR ZİYARETTİ

  • İftar sonrası Yeni Şafak’a konuşan Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin cemevlerine ve alevi STK’larına yönelik yapılan saldırılardan sonra gerçekleştirilmesinin provokasyonlara yanıt niteliğinde olduğu söyledi. “Bizim açımızdan oldukça anlamlı bir ziyaret oldu” diyen Öz, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın son saldırıların ardından Alevileri için kutsal bir yer olan Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmesinden büyük güç aldık. Devletimiz en üst düzeyde Alevi yurttaşlarının yanında olduğunu bize gösterdi.”

DİMDİK DURUYORUZ

İftarda Cumhurbaşkanı’na eşlik eden isimlerden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da iftarın muharrem ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın katılımları devletimizin Alevi vatandaşlarımızın arkasında nasıl dimdik durduğunun bir göstergesi oldu” diye konuştu.

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