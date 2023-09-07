Deyrizor sadece başlangıç

Oliver Varhelyi, Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesine son verilmesi gerektiğini söyledi. Fidan, “Olmazsa (Deyrizor’da) gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç.” dedi. Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
KAN DAVASINA DÖNÜŞÜR
Fidan, Türkiye’nin Suriye politikasının önemli bir unsurunun Suriye’deki halkların herkesin bulunduğu yerde yaşaması olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Kimsenin toprağından sürülmemesi ve başkasının boyunduruğuna girmemesi. Yani Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin herkesin bulundukları yerde yaşaması önemli. Fakat, Amerikan destekli YPG’nin Arap topraklarını işgal ederek, özellikle onları boyunduruk altına alması neticesinde, yani uzun zaman önce biz bu türden girişimlerin başlayacağını öngörüyorduk. Bunlar maalesef uzun süreli iki toplum arasında kan davasına dönüşecek sonuçları da beraberinde getirmekte.” YPG ve PKK terörünün bir gün ortadan kalkacağını ama Kürtlerle Araplar arasına ekilen fitne tohumlarının tedavisinin uzun yıllar alacağını kaydeden Fidan şunları söyledi:
ARAPLARA BASKI YAPMAYI BIRAKIN
“Biz buradan tekrar sesleniyoruz, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne ve diğer ilgili devletlere; ‘Bölgede özellikle Arapların YPG eliyle baskı altına alınması politikasına son verilmeli. Orada bir sıkıntımız yok. Sadece oradaki çatışmaları şu anda yakından takip ediyoruz.”