Deyrizor sadece başlangıç

Fidan, Türkiye’nin Suriye politikasının önemli bir unsurunun Suriye’deki halkların herkesin bulunduğu yerde yaşaması olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Kimsenin toprağından sürülmemesi ve başkasının boyunduruğuna girmemesi. Yani Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin herkesin bulundukları yerde yaşaması önemli. Fakat, Amerikan destekli YPG’nin Arap topraklarını işgal ederek, özellikle onları boyunduruk altına alması neticesinde, yani uzun zaman önce biz bu türden girişimlerin başlayacağını öngörüyorduk. Bunlar maalesef uzun süreli iki toplum arasında kan davasına dönüşecek sonuçları da beraberinde getirmekte.” YPG ve PKK terörünün bir gün ortadan kalkacağını ama Kürtlerle Araplar arasına ekilen fitne tohumlarının tedavisinin uzun yıllar alacağını kaydeden Fidan şunları söyledi: