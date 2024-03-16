Dilan Polat ve Engin Polat'a bir şok daha! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti: Soruşturmada 'Daltonlar' detayı

“Bir süre önce aramızda küçük bir sorun yaşandı. Daha sonra barıştık ve tekrar görüşmeye devam ettik. Bahse konu silahlı saldırıya kadar aramızda herhangi bir husumet yoktu. Zaman zaman telefonda görüşürdük. İşyerine yapılan silahlı saldırıyı azmettirdiğim iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu şahıs benimle aynı sektörde faaliyet göstermektedir. Ancak aramızda herhangi bir rekabet ilişkisi yoktu. Niye hakkımda böyle bir iddia ortaya attığını bilmiyorum. Beratcan ve Batın Can Gökdemir'i, Halil İbrahim Kalkan'ı tanımıyorum. Öne sürdüğü iddialar asılsızdır. Kalkan'ı Banu Parlak'a ait işyerinin kurşunlanması sonrasında televizyonda gördüm. Bahse konu sosyal medya paylaşımında sarf etmiş olduğum sözleri genele yönelik olarak söylemiştim. O tarihlerde sosyal medya üzerinden yoğun saldırıya maruz kalıyordum. Hatırladığım kadarı ile hastane odasında "İftiranın danasını göreceksin" içerikli videoyu o tarih itibari ile bana sözlü saldırıda bulunan Seyhan Soylu, Feyza Altun ve Cüneyt Özdemir isimli şahıslara ve genele yönelik çekmiş ve yayınlamıştım. Burada hedef Banu Parlak değildi. O dönem bahsi geçen tüm şahıslar bana karşı birleşmiş ve sözlü saldırı da bulunuyordu ben de bu saldırılara tepki olarak bu paylaşımı yaptım"