Gündem Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı Parayı vermemek için uzun süre dil döktü
DÜZCE

Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı: Parayı vermemek için uzun süre dil döktü

Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayet üzerine dilenirken yakaladıkları şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL çıktı. Şahıs zabıta ekiplerine parayı vermemek için ağladı, yemin etti ve uzun süre dil döktü.

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Haber Merkezi İHA
Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı: Parayı vermemek için uzun süre dil döktü
B.T. isimli şahıs uzun süre dil döktü.

Düzce şehir merkezinde vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı 153 beyaz masa hattına şikayet ettiler. Gelen şikayet üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsı İstanbul Caddesi üzerinde yakalayarak Zabıta Müdürlüğü’ne götürdüler. Burada B.T’nin üstünü arayan Zabıta ekipleri, 6 bin TL nakit para buldular.

Parayı tutanakla teslim alan ekiplere, B.T. isimli şahıs uzun süre dil döktü. Para miktarının çok olması nedeniyle hırsızlıktan da şüphelenen zabıta ekiplerine B.T., parayı çalmadığına inandırmak için yemin etti. Ancak dilenerek kazandığı 6 bin TL’yi teslim etmekten kurtulamadı.


Diğer taraftan aynı şahsın daha öncede yine zabıta ekipleri tarafından yakalandığı ve yapılan aramada üzerinden 11 bin TL çıktığı öğrenildi.

Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsın dilenerek kazandığı paraya el koyan zabıta ekipleri, ayrıca "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.

Düzce'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
OYNAT 00:59
Düzce'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayet üzerine dilenirken yakaladıkları şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL çıktı. Şahıs zabıta ekiplerine parayı vermemek için ağladı, yemin etti ve uzun süre dil döktü.


Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı
GÜNDEM
Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı

Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
FOTOĞRAF 8
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Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü.
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Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti.
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Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.
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Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
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Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
Üsküdar'da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekiplerince polise teslim edildi.


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