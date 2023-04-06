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Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da iftarda bir araya geldi.

22:45 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Lavrov ile iftarda sofrasında buluştu.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Lavrov ile iftarda sofrasında buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar sofrasında buluştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.



#Mevlüt Çavuşoğlu
#Sergey Lavrov
#İftar
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