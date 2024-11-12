Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Bölgesel meseleler masada

Antony Blinken - Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktayı ele aldı.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel meseleler masaya yatırıldı.
Gazze, Lübnan ve Azerbaycan-Ermenistan'ı görüştüler
Gazze, Lübnan ve Azerbaycan-Ermenistan'ı görüştüler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı."
bilgisini verdi.
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