Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Bölgesel meseleler masada

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Bölgesel meseleler masada

21:2912/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antony Blinken - Hakan Fidan
Antony Blinken - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktayı ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Gazze, Lübnan ve Azerbaycan-Ermenistan'ı görüştüler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı."
bilgisini verdi.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Antony Blinken
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri