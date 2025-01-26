Dışişleri Bakanı Fidan Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bağdat'taki temasları sürüyor. Fidan, Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldikten sonra Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından kabul edildi. Bakan Fidan daha sonra Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.
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