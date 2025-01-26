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PKK'yı tamamen tasfiye edin

PKK'yı tamamen tasfiye edin

Canberk Doğan
04:0026/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta PKK terörünü bitirmek için atılacak adımları görüşecek. Fidan, görüşmelerde Türkiye’nin, örgütün Irak topraklarından tamamen tasfiye edilmesi yönündeki beklentilerini bir kez daha vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Irak’a gidiyor. Fidan, Bağdat ziyareti kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşecek. Görüşmelerde, başta terörle mücadelenin yanı sıra güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Fidan, Türkiye’nin Irak’la ilişkilerini olumlu bir gündem çerçevesinde ve kurumsal bir temelde ilerletme konusundaki iradesini bir kez daha teyit edecek.


YASAK KARARINDAN MEMNUNUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılındaki tarihi Irak ziyareti sonrasında kurulan iş birliği mekanizmalarının etkin bir şekilde işletilmesine yönelik Türkiye’nin kararlılığı vurgulanacak. Fidan’ın ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve terörle mücadele konularındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de önemli bir gündem maddesi olacak. Fidan, Irak’ın PKK’yı ‘yasaklı örgüt’ ilan etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirecek ve örgütün Irak topraklarından tamamen tasfiye edilmesi yönündeki beklentileri vurgulayacak.


PKK ÜÇ ÜLKE İÇİN DE TEHDİT

İki ülke arasında geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” da görüşmelerde değerlendirilecek. Irak tarafı bu konuda kritik noktalara karakol kurmaya devam ediyordu. PKK’nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak tehdit oluşturduğuna dikkat çekecek olan Fidan, bölgedeki ülkelerin bu tehdide karşı ortak hareket etmesinin önemini bir kez daha dile getirecek. Fidan görüşmelerde, Türkiye’nin stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi’ne desteğini teyit edecek. Projeye hız kazandırılması için gerekli adımların ele alınacağı görüşmelerde, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımların da masaya yatırılması planlanıyor.


Türkmen hassasiyeti

Ziyarette, Türkiye ile Irak arasında güçlü bir beşeri bağ oluşturan Türkmenlerin güvenliği ve refahı da gündemde olacak. Fidan özellikle Kerkük’te Türkmenlerin siyasi temsil ve güvenlik alanındaki beklentilerinin karşılanması konusunda Türkiye’nin hassasiyetini dile getirecek. Irak, Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. Son dönemde ivme kazanan ikili ilişkilerin, Fidan’ın bu ziyaretiyle daha da ileri taşınması bekleniyor. Fidan’ın Irak’taki temasları, bölgesel istikrar ve güvenliğin yanı sıra Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#terör örgütü
#PKK

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