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Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

21:0223/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

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#Hakan Fidan
#Abbas Arakçi
#Görüşme

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