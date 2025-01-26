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Bakan Fidan'dan Irak'ta net mesaj: Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez

Bakan Fidan'dan Irak'ta net mesaj: Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez

12:5726/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bakan Fidan ve Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan ve Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Irak'tan beklentilerini dile getiren Bakan Fidan, "PKK; Türkiye, Irak ve Suriye'yi hedef almaktadır. Teröre karşı ortak mücadele vermeliyiz. Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez. Tüm terör örgütlerini ortak çalışmayla yok etmeliyiz. " dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Fidan başkent Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Fidan ve Hüseyin'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Kalkınma yolu projesine özel önem atfetmekteyiz. İki ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumdadır.

Irak'ta kalıcı istikrar için güvenlik ve terörle mücadele anlamında işbirliği çok önemlidir.

PKK; Türkiye, Irak ve Suriye'yi hedef almaktadır. Teröre karşı ortak mücadele vermeliyiz.

Irak hükümeti bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı bir durum sergiliyor. Irak ile Suriye arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.

Fuad Hüseyin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri öne aldık.

İki ülke arasındaki siyasi konular başlıca ele aldığımız konular oldu.

İki ülke arasında Suriye'deki durumla ilgili anlayış birliği var.

Şam'da bildiğiniz gibi yeni bir idare ver koordinasyon toplantılarımız devam ediyor.

Bölgedeki terör örgütlerine karşı güvenlik birliğini ele aldık.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Fuad Hüseyin
#PKK
#DEAŞ

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