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PKK Irak askerlerini şehit etti: Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi

PKK Irak askerlerini şehit etti: Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi

20:5525/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK'nın Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğunu vurgulayıp, "Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk'ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

"PKK'nın Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır"

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, teröre karşı, Irak'la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.




#Dışişleri Bakanlığı
#PKK
#Irak
#Öncü Keçeli

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