PKK Irak askerlerini şehit etti: Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.