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Suriye'de Milli Güçler Rakka'da PKK işgalindeki 2 petrol sahasını ele geçirdi

Suriye'de Milli Güçler Rakka'da PKK işgalindeki 2 petrol sahasını ele geçirdi

16:4423/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suriye'de yeni yönetim PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor
Suriye'de yeni yönetim PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor

Suriye'de Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'de Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.


İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.



Teröristler bölgeden kaçtı


Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler direniş göstermeden bölgeden kaçtı.


8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.



#Suriye
#Rakka
#PKK
#YPG

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