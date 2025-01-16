İspanya'nın Şam Büyükelçiliği faaliyete geçti

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Şam Büyükelçiliğini yeniden açıldığını duyurdu
İspanya, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından 13 yıl sonra Şam Büyükelçiliği'ni yeniden hizmete açtı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki yeni yönetimin göreve başlamasıyla 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğini yeniden açtı.
"Bayrağımızı göndere çektik"
"Bayrağımızı göndere çektik"
Albares İspanya bayrağının göndere çekildiğini belirterek,
"İspanya 12 yıldan uzun bir süre sonra Suriye'ye geri dönüyor. Bugün Şam'daki İspanya Büyükelçiliği'nde bayrağımızı göndere çektik. Ayrıca, elçiliğimizde zor zamanlarda görev alan personele de yaptıkları çalışmalar nedeniyle madalya takdim ettim"
dedi.
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