İspanya'nın Şam Büyükelçiliği faaliyete geçti

"İspanya 12 yıldan uzun bir süre sonra Suriye'ye geri dönüyor. Bugün Şam'daki İspanya Büyükelçiliği'nde bayrağımızı göndere çektik. Ayrıca, elçiliğimizde zor zamanlarda görev alan personele de yaptıkları çalışmalar nedeniyle madalya takdim ettim"