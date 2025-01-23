Ahmed Şara'ın sağ kolu 'güç kullanırız' diyerek açık açık uyardı: Türkiye vurgusu dikkat çekti

Suriye'de Esed'in devrilmesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.





Başkent Şam'da bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG'yi uyardı.





"Güç kullanmak zorunda kalırsak hazır olacağız"





Kasra, PKK/YPG'nin oluşturduğu silahlı grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak hazır olacağız. Bize petrol teklif ettiler ama biz petrol istemiyoruz. Kurumları ve sınırları istiyoruz." dedi.





PKK/YPG'nin hapishanelerinde 10 bin DEAŞ'lının olduğu iddiasını anımsatan Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.





"Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak"





"Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız. Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak." diyen Kasra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.









61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin ise Kasra, "İsrail'in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ordudan ayrılan subayların dönüşü





Kasra, Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin güneyindeki asker gruplar ve Tenef merkezli Suriye Özgür Ordusu başta olmak üzere 70'ten fazla grupla görüşme yapıldığını anlattı.





"Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme vizyonumuza herkes olumlu yaklaştı" diyen Kasra, askeri grupların bloklar halinde bu çatı altına girmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.





Kasra, bakanlıkta üst rütbeli 10 komutandan oluşan bir heyetin kurulduğunu ve ordu şemasının gözden geçirileceğini kaydederek geçmişte Suriye ordusundan ayrılan komutanların tayininin 2 ay içinde tamamlanacağını anlattı, "Suriye'nin kuzeybatısındaki ordudan ayrılan komutanlar, 2011'in başında ordudan ayrılan ve muhalif gruplarla çalışan komutanlar ve yurt dışındaki subayların sayısı 6 bin 400 ila 7 bin." dedi.





Yeni yönetimin Savunma Bakanı, Suriye'de devrik Beşar Esad rejim güçlerinin geride bıraktığı mayınların temizlenmesi için Türkiye'den mayın imha makine ve ekipmanları almak istediklerini de dile getirdi.





"İran elini Suriye üzerinden çekmeli"





Rusya ile ilişkilerin şekillendirmesi konusunda yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Kasra, "İran elini Suriye üzerinden çekmeli. Suriyeli Şii bileşenler, Suriyeli bileşendir" değerlendirmesinde bulunarak, "Toplum ile ordu arasında boşluğu onarmak için ordunun görevi vatanı ve halkı korumak olacak. Savunma Bakanlığı bir tarafa ait bir kurum değil, Suriyelilerindir." ifadesini kullandı.





Kasra, terör örgütü DEAŞ'la başa çıkabilecek büyük bir kapasiteleri olduğunu sözlerine ekledi.



