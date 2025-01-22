İstenmeyen adam: Fransa Esed için tutuklama emri çıkardı

Fransız yargısı Beşar Esed'e karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek."