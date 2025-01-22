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İstenmeyen adam: Fransa Esed için tutuklama emri çıkardı

İstenmeyen adam: Fransa Esed için tutuklama emri çıkardı

09:1822/01/2025, Wednesday
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Diktatör Esed Sednaya Hapishanesi'ndeki bir çok cinayetin emrini vermişti.
Diktatör Esed Sednaya Hapishanesi'ndeki bir çok cinayetin emrini vermişti.

Devrim sonrası Rusya'ya kaçan ve Suriye'de yıllar boyunca işlenen bir çok soykırımın faili Beşşar Esed için Fransa'da dikkat çeken bir karara imza atıldı. Fransa'da yargı, Suriye'nin devrik diktatörü hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023'te,
Beşar Esed
için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, Esad'ı, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.


Tutuklama emri


Daha sonra Fransız Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.


Yaşananların ardından Esed cephesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.


"Sednaya cezasız kalmamalı"


Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esed için tutuklama emri çıkardığı bildirildi.


Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, "
Fransız yargısı Beşar Esed'e karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek."
ifadelerini kullandı.

#Esed
#Fransa
#Suriye

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