İstenmeyen adam: Fransa Esed için tutuklama emri çıkardı

Devrim sonrası Rusya'ya kaçan ve Suriye'de yıllar boyunca işlenen bir çok soykırımın faili Beşşar Esed için Fransa'da dikkat çeken bir karara imza atıldı. Fransa'da yargı, Suriye'nin devrik diktatörü hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Mahkeme, Esad'ı, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.
Tutuklama emri
Daha sonra Fransız Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.
Yaşananların ardından Esed cephesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
"Sednaya cezasız kalmamalı"
Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esed için tutuklama emri çıkardığı bildirildi.