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Dışişleri'nden 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' mesajı

Dışişleri'nden 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' mesajı

15:2715/03/2025, Cumartesi
DHA
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Dışişleri Bakanlığından '15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' mesajı
Dışişleri Bakanlığından '15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan '15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, "Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının 6'ncı yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. İslamofobi, yalnızca Müslüman topluluklara yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda küresel barış ve toplumsal uyum için de ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. İslami değerlere yönelik devam eden saldırılar, İslam karşıtlığıyla mücadelede uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir"


#İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü
#Dışişleri Bakanlığı
#15 Mart

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