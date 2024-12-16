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Dışişleri'nden İsrail'in Golan Tepeleri kararına kınama: İşgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması

Dışişleri'nden İsrail'in Golan Tepeleri kararına kınama: İşgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması

12:1416/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
AA
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır" denildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde son derece kaygı vericidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in devam eden eylemlerinin, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği ve bölgedeki gerginliği daha da artırdığı belirtilerek, "İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermesi istenen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "(İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı) İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır." denildi.

#Dışişleri Bakanlığı
#Golan Tepeleri
#İsrail
#Suriye

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