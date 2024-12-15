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İşgal planı resmen onaylandı: İsrail hükümeti Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletecek

İşgal planı resmen onaylandı: İsrail hükümeti Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletecek

20:2415/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
AA
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İsrail hükümeti, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı.
İsrail hükümeti, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı.

İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı. Yapılan açıklamada Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre,
uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı.
Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "
Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği"
belirtildi.
İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.




#Baas rejimi
#Golan tepeleri
#İsrail

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