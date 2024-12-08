İsrail ordusu Suriye'yi işgale başladı: Siyonistler Şam'ı hedef aldı

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını işgal etti.
Suriye'de geçiş dönemini fırsat bilen Siyonist İsrail ordusu Suriye'ye girdi. İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal ettiği bildirildi.
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre,
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı.
Haberde, İsrail ordusunun hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla
Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedildi.
İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtildi.
İsrail birliklerinin, harekat sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığı da aktarıldı.
İsrail ordusu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.
İSRAİL ORDUSUNDAN 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada,
"bir sonraki duyuruya kadar evlerinizde kalın”
çağrısında bulundu.
Suriye’nin İsrail sınırına yakın bölgelerindeki çatışmaların İsrail ordusunu "harekete geçmeye zorladığını" öne süren Ordu Sözcüsü Avichay,
"Güvenliğiniz için evde kalmalı ve başka bir duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız."
ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.
Ayrıca ordu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.
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