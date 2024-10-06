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Diyarbakır
Diyarbakır'da eşini sokak ortasında öldürmüştü: Katil aylar sonra barakada yakalandı

Diyarbakır'da eşini sokak ortasında öldürmüştü: Katil aylar sonra barakada yakalandı

11:596/10/2024, Pazar
AA
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Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da, eşi Hilal Kar'ı (33), ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren Mehmet Demirhan, saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Demirhan'ın olaydan sonra kaçışı ve yakalanma anları da kameraya yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülen kadının cinayet zanlısı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta Hilal Kar'ın (33) sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında detaylı çalışma yürüttü.

Çalışmada, cinayet zanlısının, Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğunu belirleyen ekipler, olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan failin izini, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.


Ekipler, kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlenen M.D'yi saklandığı barakaya düzenlediği operasyonla yakaladı.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#cinayet
#Diyarbakır
#emniyet
#gözaltı

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