Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 120 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyon esnasında 03.50 sıralarında arazide 2 şüphelinin tespit edildiği, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına ateş ederek karşılık verilmesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti ve uzun namlulu silah olan bir kişinin öldüğünün tespit edildiği bildirildi.