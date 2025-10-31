Yeni Şafak
Diyarbakır'da ülkeye kaçak yollarla getirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi: Tam 40 milyon lira değerinde

Diyarbakır'da ülkeye kaçak yollarla getirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi: Tam 40 milyon lira değerinde

10:5031/10/2025, Cuma
AA
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan altınlara el konulurken, A.A. ve S.D. gözaltına alındı.
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan altınlara el konulurken, A.A. ve S.D. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 40 milyon lira değerinde 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta arama yapıldı.


Aramada, A.A. ve S.D. tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 40 milyon lira değerinde 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



