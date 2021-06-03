Gündem Diyarbakırda uyuşturucu tarlalarına yapılan baskında 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına yapılan baskında 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 233 bin kök kenevir bitkisi ile 32 kilo esrar, 2 adet su motoru ile 12 bin 780 metre sulama hortumu ele geçirildi. Kenevir bitkileri yerinde imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına yapılan baskında 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi
141 ayrı koordinattaki uyuşturucu tarlalarına havadan ve karadan baskın yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam edilirken 2021 yılı başında uyuşturucu madde imal eden 85 şahsa yönelik narko-terör Tırpan operasyonları icra edilmişti.

Yine geçtiğimiz günlerde terör örgütüne uyuşturucudan elde ettikleri gelirle finans sağlayan 45 şahsa yönelik narko-terör finans operasyonu icra edilmişti.

Şimdi de titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 141 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına havadan karadan baskın: 2 buçuk milyon kök kenevir ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına havadan karadan baskın: 2 buçuk milyon kök kenevir ele geçirildi

İmha edildi

Operasyonlarda 141 farklı noktada, 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir bitkisi, 32 kilogram toz esrar, 2 adet su motoru, 12 bin 780 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4’lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, esrar muhafaza altına alınırken kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.


  • Esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 43 şüpheli tespit edilirken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına havadan karadan baskın: 2 buçuk milyon kök kenevir imha edildi
FOTOĞRAF 26
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediliyor.
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Lice ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 115 ayrı noktada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı.
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87 tim ve narkotik köpeklerin de yer aldığı operasyonda 2,5 milyon kök Hint keneviri tespit edilerek, imha edildi.
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Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulanan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına havadan karadan baskın: 2 buçuk milyon kök kenevir imha edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tespit edilen 115 ayrı noktaya yönelik hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 26 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarılan operasyonda, 2,5 milyon kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.
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