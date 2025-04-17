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Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

10:3217/04/2025, Perşembe
AA
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Sağlık ekipleri, sürücü E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri, sürücü E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da E.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Üniversite Köprüsü girişinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otobüste bulunan ve yaralanan A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



#1 kişi ölü
#Diyarbakır
#Sur İlçesi
#TRAFİK KAZASI
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