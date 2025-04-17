Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da E.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Üniversite Köprüsü girişinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.