Dizilerin aileye etkisi araştırılacak

Temel mesele veya soru şudur: Yayınlar içerisinde özellikle internet-sosyal medya hayatın önemli bir parçasıdır. Yararları olduğu kadar zararlarıyla da karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Yayınlar aile, genç ve çocukların sağlığına veya gelişimine aykırı olabilecek zararlı içerikte ise buna karşı vatandaş olarak bizler ne yapabiliriz?