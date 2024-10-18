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Dizilerin aileye etkisi araştırılacak

Dizilerin aileye etkisi araştırılacak

04:0018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin medya ve dijital ortamdan nasıl etkilendiğini araştıracak. Araştırmanın saha uygulaması Türkiye genelinde 26 ilde yapılacak ve 10 bin hanenin kapısı çalınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı araştırmada ailelere yapılacak ankette televizyon programları, diziler, dijital oyunlar ve yapay zekaya yönelik sorular yer alacak. Toplumun medya ve dijital ortamlara yönelik algısı, beklentileri, kullanım eğilimindeki değişimler ölçülecek. Medya, sosyal medya ve dijital ortamlar başlıkları altında yöneltecek sorular analiz edilecek. Gerçekleştirilecek olan çalışmayla medya ve dijital ortamların aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. İlgili kamu kurumları ve akademisyenlerle araştırmanın teknik hazırlığı devam ediyor.








#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#dizi
#medya
#Araştırma

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