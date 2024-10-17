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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Rojin'in ailesine taziye telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Rojin'in ailesine taziye telefonu

13:3517/10/2024, Perşembe
AA
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (Foto: Arşiv)
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (Foto: Arşiv)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonda görüştü.

Görüşmede üzüntüsünü ifade eden Göktaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin yanında olduğunu belirten Bakan Göktaş, konunun takipçisi olacağını vurguladı.

Van’da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş’in son görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürüyor. Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 13 günden bu yana devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Rojin'den, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’in kaldığı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Rojin'in giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görüldü. Ayrıca söz konusu kayıtlarda, Rojin’in cep telefonu ile ilgilendiği ve yanında çanta olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Rojin Kabaiş
#van

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