Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Rojin'in ailesine taziye telefonu

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürüyor. Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 13 günden bu yana devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Rojin'den, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’in kaldığı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Rojin'in giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görüldü. Ayrıca söz konusu kayıtlarda, Rojin’in cep telefonu ile ilgilendiği ve yanında çanta olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.