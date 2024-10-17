Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Rojin'in ailesine taziye telefonu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (Foto: Arşiv)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonda görüştü.
Görüşmede üzüntüsünü ifade eden Göktaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin yanında olduğunu belirten Bakan Göktaş, konunun takipçisi olacağını vurguladı.
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