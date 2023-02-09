DNA’dan sonra defin: Türkiye, depremde kaybettiği canları toprağa veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Defin işlemlerinin yapıldığı adreslerden biri, depremin vurduğu noktalardan Gaziantep. Definde koordinasyon oluşturan müftülükler, mezarlıklara kurulan çadırlarda defin işlemleriyle ilgileniyor. Kimlikleri belirlenmiş cenazeler bu çadırlara getirilerek, yıkama işlemi yapılıp toprağa veriliyor. Bölgede belediye çalışanlarının da dâhil edildiği ekipte, vardiyalı bir şekilde görev yapılıyor. Depremde hayatını kaybedenler Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nin de içinde bulunduğu mezarlık, Şahinbey ilçesinde bulunan Yeşilkent Mezarlığı ve İslahiye Mezarlığı’na defnediliyor. Önceden açılmış mezarlıklar yetmeyince deprem kurbanları için iş makineleriyle yeni kabirler açılıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı müftülükler koordinasyonunda defin işlemleri için ekipler oluşturdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bürokratlar dahil, 52 il müftüsü ve çok sayıda ilçe müftüsünün de içinde olduğu 2 bin 500 personel, arama, kurtarma, insani yardım, manevi destek çalışmalarına devam ediyor.

AFAD da hayatını kaybedenlerin kimliklendirme ve defin hizmetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybedenlerin en hızlı şekilde kimliklendirilmeleri ve naaşlarının yakınlarına ivedi şekilde teslim edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, işlemlerin yeknesaklığının sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde, valilikler ile kurum ve kuruluşların talimatlandırıldığı aktarıldı. Talimat kapsamında, ölü muayene işlemlerinin, naaşların bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak, çevre il ve ilçelere gönderilmemesi gerektiği ifade edildi. Talimata göre, naaşların, hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanacağı ifade edilen açıklamada, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verileceği belirtildi. Kimliklendirmeleri yapılamayan naaşların, 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra defnedileceği kaydedildi.