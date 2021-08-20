​Doğan ve Bir cezaevinde

ABDULLAH SARİCA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
GÖZALTINA ALINDILAR
- Kararın ardından Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan Bodrum’da teslim olurken; Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 sanık, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147’nci maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek” suçundan sorumlu tutuldu. Bu kapsamda 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmün kesinleşmesi kararını infaz savcılığına göndermesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıkların, sağlık koşulları gerekçesiyle infaz erteleme talebi Adli Tıp raporu sonrası değerlendirilecek.
- Yakalama kararı çıkartılan diğer isimler şöyle: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.
Rütbeleri sökülüyor
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderdi. Böylece 28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyen postmodern darbenin mimarları artık er statüsünde olacak.