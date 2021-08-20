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ANKARA

Doğan ve Bir cezaevinde

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan, hakkındaki yakalama kararının ardından Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu. Çevik Bir de Milas karayolunda gözaltına alındı. İki isim Muğla Cezaevi’ne gönderildi. Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Doğan ve Bir cezaevinde
Çevik Bir - Çetin Doğan

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

  • Kararın ardından Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan Bodrum’da teslim olurken; Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı mı? Çevik Bir kimdir? Çetin Doğan kimdir?
ÖZGÜN
Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı mı? Çevik Bir kimdir? Çetin Doğan kimdir?

14 sanık, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147’nci maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek” suçundan sorumlu tutuldu. Bu kapsamda 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmün kesinleşmesi kararını infaz savcılığına göndermesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıkların, sağlık koşulları gerekçesiyle infaz erteleme talebi Adli Tıp raporu sonrası değerlendirilecek.

  • Yakalama kararı çıkartılan diğer isimler şöyle: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Rütbeleri sökülüyor

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderdi. Böylece 28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyen postmodern darbenin mimarları artık er statüsünde olacak.

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