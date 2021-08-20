Doğan ve Bir cezaevinde 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan, hakkındaki yakalama kararının ardından Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu. Çevik Bir de Milas karayolunda gözaltına alındı. İki isim Muğla Cezaevi’ne gönderildi. Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2021, 05:19 Yeni Şafak