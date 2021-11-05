Gündem Doğana bir ret daha
ANKARA

Doğan’a bir ret daha

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın, infazının ertelenmesi için yaptığı bir başvuru daha reddedildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Doğan’a bir ret daha
Çetin Doğan

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın, infazının ertelenmesi için yaptığı bir başvuru daha reddedildi. 103 sanığın yargılandığı dava, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2018’de karara bağlanmış, temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da arasında olduğu 14 kişinin müebbet hapis cezalarını onamıştı.

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Daire, yerel mahkemece müebbet hapis cezası verilen 4 kişi hakkında ise suçun “yardım” kapsamında kaldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi. Yargıtay kararının yerel mahkemeye ulaşmasının ardından, Bir ve Doğan’ın da aralarında bulunduğu hükümlüler, ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, cezalarının infazının ertelenmesini talep etti. Adli Tıp, bu kişilerin cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıklarının olmadığına karar verdi.

Çetin Doğan, avukatı aracılığıyla infazının ertelenmesi talebiyle bir başvuruda daha bulundu. Doğan’ın avukatı, 4 sanık hakkında verilen bozma kararının kendi müvekkiline de sirayet ettirilmesi gerektiğini belirterek infazın ertelenmesini talep etti. Yerel mahkeme CMK’da hükümlüler hakkında infaza yönelik lehe bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle mahkemece yapılacak bir işlem olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

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