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Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Meteorolojin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

14:03 . 5/03/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın (50-75 kilometre/saat), akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.


#Doğu Akdeniz
#Doğu Karadeniz
#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1 saat önce
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Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
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