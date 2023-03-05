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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın (50-75 kilometre/saat), akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
#Doğu Akdeniz
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#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1 saat önce
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
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