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ANKARA

Doktor eşini öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde, doktor eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet E'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, eşinin de kendisi hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Doktor eşini öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı
Doktor Zeynep'i öldüren zanlının 13 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ankara'da 47 yaşındaki Zeynep E. ve 45 yaşındaki Mehmet E çifti, bir buçuk yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Bu süreçte dolandırıcılık suçundan cezaevine giren Mehmet E, daha sonra Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında salıverildi.

Zeynep ve Mehmet E, geçen ağustosta evlendi.

Zeynep E, evlendikten sonra sürekli tartıştığı ve kendisini tehdit eden eşi hakkında polise başvurarak önce 90 günlük koruyucu tedbir, ardından 18 Kasım 2020'de 180 günlük önleyici tedbir ile uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eşini ve üvey oğlunu rehin aldı

Zanlı Mehmet E, uzaklaştırma ve tedbir kararına rağmen pazar günü gece yarısından sonra eşi ve onun ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlunun yaşadığı konuta geldi, çift tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Zeynep E'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan zanlı, üvey oğlunu iple bağladı ve olay yerinden kaçtı.

Cinayete kurban giden Zeynep E'nin, bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı 06 BGT 227 plakalı araçla cinayetin işlendiği evin yakınlarındaki alışveriş merkezinin önünde yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunuyor

Mehmet E'nin emniyetteki işlemleri sırasında güveni kötüye kullanma, otodan hırsızlık, suç eşyasını kullanma, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, açıktan hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlardan 13 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.

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