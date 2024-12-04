Dolar kalpazanlarına Ankara’da operasyon

Sahte ABD Doları basıp piyasaya süren şebekeler düzenlenen operasyonlarla tek tek çökertiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C. ve birlikte hareket eden şüphelilerin piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlendi. Başsavcılık, şüphelilerin sahte 50’lik ve 100’lük dolarları dolaşıma soktuklarını tespit etti. Yapılan ihbarlar ve teknik takip neticesinde ise sahte banknotların komisyon karşılığında talep edenlere satıldığı saptandı.





20 BİN DOLAR YAKALANDI

Ankara Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliden 4’ünü gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 20 bin sahte ABD Doları ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan incelemelerde ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde yakalandı.





MALZEMELER YURT DIŞINDAN

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusuna dair detaylara ulaşıldı. Kalpazanların baskı malzemelerini yurt dışından temin ettikleri öğrenildi. Yurt dışından getirdikleri ekipmanları aldıkları kişilere yönelik ifade veren şüphelilerden bazıları ise suçlamaları reddetti. Ekipmanları, İstanbul’da birtakım kişilerle görüşerek elde ettiklerini ifade eden şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca henüz yakalanamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.



